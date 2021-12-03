Суд вынес приговор по делу об избиении школьницы на Чеканах

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Сегодня суд сектора Буюканы вынес приговор по делу об избиении 15-летней школьницы. Инцидент произошёл в феврале этого года в секторе Чеканы.



Прокуратура потребовала в суде лишения свободы обвиняемых на 4 и 6 месяцев. Две девушки 13 и 15 лет признали свою вину, поэтому их наказание было сокращено на одну треть максимального наказания. Шесть месяцев тюремного заключения получила девушка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, передаёт jurnal.md.

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