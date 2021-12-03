Суд вынес приговор по делу об избиении школьницы на Чеканах

Суд вынес приговор по делу об избиении школьницы на Чеканах

Сегодня суд сектора Буюканы вынес приговор по делу об избиении 15-летней школьницы. Инцидент произошёл в феврале этого года в секторе Чеканы. 

Прокуратура потребовала в суде лишения свободы обвиняемых на 4 и 6 месяцев. Две девушки 13 и 15 лет признали свою вину, поэтому их наказание было сокращено на одну треть максимального наказания. Шесть месяцев тюремного заключения получила девушка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, передаёт jurnal.md.

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