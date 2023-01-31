Совершил почти два десятка краж: злоумышленник проведёт 4 года за решёткой

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Суд Буюкан приговорил 48-летнего мужчину к 4 годам лишения свободы за совершение 18 краж в период с августа по сентябрь 2022 года. Преступник орудовал в торговых центрах, общественном транспорте и на улицах.

Подсудимый признал свою вину, дело рассматривалось в упрощённом порядке. При вынесении приговора суд постановил взыскать со счёта ответчика более 90 000 леев в пользу потерпевших.

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