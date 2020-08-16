Суд сектора Рышкановка возвращается к нормальному режиму работы

Суд сектора Рышкановка возвращается к нормальному режиму работы

С понедельника, 17 августа, суд сектора Рышкановка возвращается к нормальному режиму работы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на странице суда в социальной сети. 

Согласно документу, по субботам – 5 и 19 сентября, 17 и 31 октября, а также 14 ноября судебная инстанция будет работать, эти дни были объявлены рабочими. Однако судебные заседания будут проводиться на усмотрение судей, передаёт bizlaw.md.

Напомним, что с 3 августа суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Рышкановка работал в специальном режиме. Такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md