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С понедельника, 17 августа, суд сектора Рышкановка возвращается к нормальному режиму работы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на странице суда в социальной сети.

Согласно документу, по субботам – 5 и 19 сентября, 17 и 31 октября, а также 14 ноября судебная инстанция будет работать, эти дни были объявлены рабочими. Однако судебные заседания будут проводиться на усмотрение судей, передаёт bizlaw.md.

Напомним, что с 3 августа суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Рышкановка работал в специальном режиме. Такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус.

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