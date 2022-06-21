Суд сектора Чеканы рассмотрит сегодня ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста Игоря Додона

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В суде сектора Чеканы сегодня будет рассмотрено ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста экс-президента страны Игоря Додона ещё на 30 суток. Заседание начнётся в 14.00.

Напомним, 26 мая Игорь Додон был помещён под домашний арест на 30 суток. Экс-глава государства отрицает все предъявленные ему обвинения и называет возбуждённое против него дело политическим.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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