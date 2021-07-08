Суд решил закрыть 29 участков в Приднестровье. Додон: ПДС в отчаянии, они понимают, что не выиграют (ВИДЕО)

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Решение Апелляционной палаты за 50 часов до выборов сократить число избирательных участков в Приднестровье с 41 до 12 свидетельствует об отчаянии партии “Действие и солидарность”. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ подчеркнул, что подобного беспредела он ещё не видел. Он считает, что граждане должны наказать президента и ПДС своим голосом 11 июля за “грязные игры с юстицией”. В противном случае новый политический кризис неизбежен – Санду бросит страну в перевыборы.

– Они понимают, что не выиграют, поэтому пошли на такое нарушение. Но им никакие “фейерверки не помогут”. Чему быть – того не миновать, – сказал Додон.

Председатель ПСРМ добавил, что решение Апелляционной палаты – не окончательное, и, по его мнению, должно быть оспорено в Высшей судебной палате. Додон также отметил, что это ещё одно доказательство того, что юстиция полностью подчинена Майе Санду, ведь именно пропрезидентская ПДС выступает против участков в Приднестровье, а на прошлых выборах представители этой партии, включая нынешнего председателя Игоря Гросу, препятствовали голосованию жителей левого берега Днестра.

– Все эти грязные игры на последней стометровке показывают, что они понимают, что выборы не выиграют. Они сознательно создают предпосылки для непризнания результатов и для перевыборов, – считает Игорь Додон.

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