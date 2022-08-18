Суд продлил домашний арест Додона ещё на 30 суток. Адвокаты экс-президента обжалуют это решение

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Суд сектора Чеканы постановил продлить домашний арест Игоря Додона ещё на 30 суток – с 07.00 22 августа до 07.00 21 сентября. Решение было принято несколько минут назад. Адвокаты экс-президента заявили, что оспорят вердикт в течение трёх дней, так как оснований для продления ареста, на их взгляд, нет.

– Прокуроры каждый раз должны предоставлять доказательства, почему арест должен быть продлён. Мы таких доказательств не увидели, – отметил адвокат экс-президента Николай Постурусу.

Он также отметил, что никаких предписаний суда Додон не нарушал.

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