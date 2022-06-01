Суд приговорил жителя столицы к 17 годам тюрьмы за убийство

Суд приговорил жителя столицы к 17 годам тюрьмы за убийство

Столичный суд приговорил 41-летнего мужчину к 17 годам лишения свободы за умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью. 

Согласно материалам дела, в августе прошлого года подсудимый, поссорившись со своим знакомым, избил его. В результате полученных травм 46-летний мужчина скончался.

Суд также обязал обвиняемого выплатить моральный и материальный ущерб потерпевшей стороне в размере 104 669 леев. Примечательно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в Апелляционной палате. 

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