Суд приговорил жителя столицы к 17 годам тюрьмы за убийство

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Столичный суд приговорил 41-летнего мужчину к 17 годам лишения свободы за умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, в августе прошлого года подсудимый, поссорившись со своим знакомым, избил его. В результате полученных травм 46-летний мужчина скончался.

Суд также обязал обвиняемого выплатить моральный и материальный ущерб потерпевшей стороне в размере 104 669 леев. Примечательно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в Апелляционной палате.

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