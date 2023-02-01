Изнасиловал двух несовершеннолетних: злоумышленник проведёт за решёткой 8 лет

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28-летний уроженец севера страны был признан виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Преступления произошли в начале 2019 года. Злоумышленник пригласил к себе домой несовершеннолетнюю и заставил её вступить с ним в половую связь. Через несколько дней при тех же обстоятельствах он изнасиловал другую девочку.

В настоящее время подсудимый скрывается и объявлен в розыск.

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