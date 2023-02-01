Изнасиловал двух несовершеннолетних: злоумышленник проведёт за решёткой 8 лет

Изнасиловал двух несовершеннолетних: злоумышленник проведёт за решёткой 8 лет

28-летний уроженец севера страны был признан виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Преступления произошли в начале 2019 года. Злоумышленник пригласил к себе домой несовершеннолетнюю и заставил её вступить с ним в половую связь. Через несколько дней при тех же обстоятельствах он изнасиловал другую девочку.

В настоящее время подсудимый скрывается и объявлен в розыск.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md