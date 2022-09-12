Суд приговорил мужчину к 8 годам тюрьмы за изнасилование, сексуальное домогательство и хулиганство

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Суд сектора Буюканы приговорил 27-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы в пенитециаре полуоткрытого типа по обвинениям в хулиганстве, сексуальном домогательстве и изнасиловании.

Прокуроры предъявили в суде достаточно фактов, доказывающих вину подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях. По данным пресс-службы прокуратуры, всё произошло 22 августа 2021 года, когда подсудимый находился в секторе Рышкановка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушил общественный порядок. Затем он начал приставать к проходящей мимо женщине, что было признано судом сексуальным домогательством.

Кроме того, в декабре 2021 года в квартире на Буюканах подсудимый изнасиловал женщину. Суд признал его виновным в совершении и этого преступления. Также подсудимого обязали выплатить пострадавшим моральный ущерб в размере 20 000 и 50 000 леев.

Примечательно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. В связи с этим прокуроры посчитали приговор слишком мягким и намерены обжаловать его.

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