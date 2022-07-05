Суд постановил арестовать Плахотнюка на 30 суток

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Выдан ордер на арест на 30 суток бывшего председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Решение принял сегодня суд сектора Чеканы в рамках дела Metalferos, по которому олигарх проходит как обвиняемый, передаёт deschide.md.

Источник напоминает, что против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Так, он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности.

Владимир Плахотнюк объявлен в национальный и межгосударственный розыск.

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