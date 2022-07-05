Суд постановил арестовать Плахотнюка на 30 суток

Суд постановил арестовать Плахотнюка на 30 суток

Выдан ордер на арест на 30 суток бывшего председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Решение принял сегодня суд сектора Чеканы в рамках дела Metalferos, по которому олигарх проходит как обвиняемый, передаёт deschide.md. 

Источник напоминает, что против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Так, он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности.

Владимир Плахотнюк объявлен в национальный и межгосударственный розыск.

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