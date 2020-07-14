Суд отправил за решётку водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в Новых Аненах

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Суд приговорил к 3 годам лишения свободы водителя, который год назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП, в результате которого скончался человек. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Трагедия произошла в ночь на 28 мая 2019 года на трассе G106. Подсудимый ехал за рулём автомобиля Suzuki в сторону села Максимовка. Он грубо нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где врезался в машину BMW, которая ехала по правилам. В результате удара водитель последней был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его 26-летняя пассажирка скончалась на месте.

Правоохранители выяснили, что владелец Suzuki был в нетрезвом состоянии. Концентрация алкоголя в его крови составила 1,43 г/л, что говорит о сильном алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РМ.

Прокуроры посчитали вердикт первой инстанции слишком мягким, поэтому намерены оспорить его. Они потребуют приговорить водителя к 5 годам тюремного заключения.

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