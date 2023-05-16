Суд отменил штраф в 9000 леев депутату БКС за ношение георгиевской ленты в 2022 году

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Депутат Блока коммунистов и социалистов Эдуард Смирнов избежал штрафа, полученного за ношение 9 мая 2022 года георгиевской ленты.

Социалист обжаловал в Кишиневском суде протокол, которым он был оштрафован на 9000 леев, а недавним решением суд отменил протокол и вынесенное на его основании решение о взыскании штрафа, как составленные с нарушением процедуры, пишет zdg.md.

Протокол, по которому Эдуард Смирнов был оштрафован на 9000 леев, был составлен 24 июня 2022 года. 27 июля 2022 года Смирнов оспорил акт в суде.

В обосновании апелляции он квалифицировал действия проверяющего как «злоупотребление, представляющее собой вмешательство» в депутатскую деятельность, поскольку санкция применялась без «согласия на снятие депутатской неприкосновенности».

Смирнов также заявил, что «9 мая 2022 года он не использовал в публичных местах атрибутику, общеизвестную как используемую в контексте действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности, а также пропаганду или прославление этих действий, но носил «Георгиевскую ленту», которая издавна ассоциировалась с Днем Победы».

Смирнов считает, что «привлечение к ответственности за вменяемое деяние порождает неоправданное с конституционной точки зрения вмешательство в основные права, гарантирующие свободу мнений и их свободное выражение, и с дополняющим их титулом в правах, в котором прямо указано, что не могут быть приняты такие меры, которые подавляли бы или умаляли бы основные права и свободы человека и гражданина».

– Свобода мнений, то есть свобода человека формулировать свое собственное мнение о фактах и вещах, является составной частью свободы совести, которая и составляет внутреннюю деятельность личности. Однако свобода самовыражения представляет собой внешнюю фазу его поведения, — говорится в документе.

Решение, вынесенное судьей Дорином Мунтяну, может быть обжаловано в Кишиневской апелляционной палате в течение 15 дней.

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