Суд огласил приговор серийному вору из столицы

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Кишинёвский суд приговорил 24-летнего мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии полузакрытого типа.

Согласно обвинениям прокуроров, подсудимый в период 2020-2022 гг. совершил четыре кражи. Стоимость украденного варьировалась от 4000 до 10 000 леев.

Подсудимый признал свою вину, и в связи с этим его наказание было сокращено на 1/3. Суд также постановил взыскать со счёта обвиняемого в пользу потерпевших около 15 000 леев.

До вступления приговора в законную силу ответчик находится под арестом.

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