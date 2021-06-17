Суд обязал ЦИК рассмотреть обращение Блока коммунистов и социалистов по поводу использования имиджа Майи Санду в избирательной кампании ПДС

Суд обязал ЦИК рассмотреть обращение Блока коммунистов и социалистов по поводу использования имиджа Майи Санду в избирательной кампании ПДС

Апелляционная палата Кишинева обязала ЦИК рассмотреть обращение Блока коммунистов и социалистов по поводу использования имиджа Майи Санду в избирательной кампании партии “Действие и солидарность”.  

Напомним, что Блок обратил внимание ЦИК на то, что ПДС использует фото Майи Санду в предвыборных листовках, несмотря на то, что президент не имеет право участвовать в избирательной кампании. Коммунисты и социалисты потребовали уничтожить весь тираж в 100 000 экземпляров.

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