Суд на Рышкановке будет работать в спецрежиме: у одного из сотрудников выявили COVID-19

Суд на Рышкановке будет работать в спецрежиме: у одного из сотрудников выявили COVID-19

Суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Рышкановка будет работать в специальном режиме. Такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус. 

Согласно соответствующему распоряжению, судьи будут рассматривать только те дела, которые не требуют обязательного присутствия сторон. Также будут приниматься решения по неотложным делам, отсрочка которых может нанести ущерб интересам правосудия, а также по процессам, которые находятся на финальном этапе производства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md