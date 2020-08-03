Суд на Рышкановке будет работать в спецрежиме: у одного из сотрудников выявили COVID-19

0

Суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Рышкановка будет работать в специальном режиме. Такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус.

Согласно соответствующему распоряжению, судьи будут рассматривать только те дела, которые не требуют обязательного присутствия сторон. Также будут приниматься решения по неотложным делам, отсрочка которых может нанести ущерб интересам правосудия, а также по процессам, которые находятся на финальном этапе производства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.