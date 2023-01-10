Суд да… обдираловка

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О введении новых сборов в судебных инстанциях

За пару дней до Нового года парламентское большинство 52 голосами приняло в первом чтении изменения в закон «О госпошлине». Новые положения предусматривают, среди прочих, и введение специальной пошлины в размере 200 леев за все обращения в судебные инстанции по гражданским и административным делам.

Хочешь судиться – плати!

Эта пошлина будет перечисляться на счета судебных инстанций, а оплачивать её должны будут все стороны, участвующие в судебном процессе. Однако это не единственное нововведение, которое предусматривают предложенные в закон поправки. Авторы проекта – депутаты от правящей фракции PAS Олеся Стамате, Артемий Кэтэной и Игорь Кирияк – предложили взимать с участников судебных процессов и различные суммы за перенос заседаний. По их мнению, наказание леем позволит пресечь затягивание судебных разбирательств. Размер штрафа будет зависеть от количества перенесённых заседаний. За первый перенос будет взиматься тариф в 100 леев как по гражданскому делу, так и в процессе о правонарушении. За вторую отсрочку придётся выложить 200 леев за процесс о правонарушении и 400 леев – при рассмотрении гражданского дела. За третий перенос по гражданскому делу предусмотрен штраф в размере 800 леев, а в дальнейшем – по 3200 леев. По делу о правонарушении в случае переноса заседания более двух раз будет взиматься штраф в размере 1600 леев.

Предусматривается увеличение размера пошлины с 40 до 500 леев за подачу в судебную инстанцию заявления о расторжении брака. По мнению авторов проекта, увеличение пошлины более чем в 12 раз заставит разводящихся чаще обращаться в Агентство государственных услуг, где процедура стоит дешевле и не расходуется так много ресурсов, как в судебных инстанциях.

Также в проекте документа предлагается изменить процент взимания госпошлины и отменить некогда установленный потолок в 25 тыс. леев для физических лиц и в 50 тыс. леев – для экономических агентов. Речь идёт об исках, связанных с имущественными спорами, с ходатайствами об оспаривании правового титула и другими.

Деньги будут брать в судах практически за всё: за предоставление аудиозаписи судебного заседания нужно будет заплатить 50 леев; за копии документов – 2% от гербового сбора за страницу (5 леев); за заявления о заслушивании свидетелей, экспертов, специалистов – 100 леев; за ускорение процесса – 100 леев; за разъяснение решений/постановлений – 400 леев и так далее.

В то же время в поправках предлагается освободить граждан Молдовы от уплаты некоторых сборов – это касается трудовых договоров, алиментов, усыновления, возмещения ущерба, нанесения вреда здоровью, защиты прав потребителей и персональных данных, дискриминации, пособий и взыскания расходов, понесённых в предыдущем гражданском процессе.

Правящее большинство предлагает ввести сбор в размере 200 леев за все обращения в судебные инстанции по гражданским и административным делам всеми сторонами, участвующими в процессе.

Удар по бедным и юристам

Поправки в закон «О госпошлине» вызвали волну недовольства среди юристов. Они в один голос возмущаются, почему все эти изменения не были предложены к обсуждению в ходе общественных консультаций. Вот лишь несколько цитат из огромного числа оставленных адвокатами под новостью о принятии законопроекта в первом чтении: «”Правовое” государство против народа»; «Не дай бог! Полная глупость! Те, кто предложили эти поправки, имеют представление о том, как проходит судебный процесс?», «Хочется выть от такого количества глупостей! Эти поправки сильно ударят по юристам!».

Политик Дину Плынгэу убеждён, что вводимые пошлины ударят не по беглым миллионерам, под которых, как объясняют авторы проекта, вводятся изменения, а по тем, «кто и без того беден, кто попытается добиться справедливости в суде, а беглецы так и будут платить сотни тысяч, чтобы отложить судебные процессы». К тому же политик утверждает, что некоторые нормы неконституционны и ограничивают доступ граждан к правосудию.

Авторы проекта заверили, что перед принятием документа во втором чтении будут проведены публичные слушания.