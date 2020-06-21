Субботние ливни нанесли урон ряду населенных пунктов страны

Субботние ливни нанесли урон ряду населенных пунктов страны

Как сообщает ГИЧС, в результате прошедших в Молдове 20 июня ливней пострадали некоторые сёла республики. 

В частности, в селе Готешть Кантемирского района размыло несколько участков местной дороги, а также затопило подвалы некоторых домов. Спасатели откачали воду.

3 километра местной дороги размыло и в селе Кобань Глодянского района, а в Филипень Леовского района затопило 4 домохозяйства. Урон был нанесен и селу Токуз Каушанского района, где под угрозой обрушения оказалась дамба.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям подсчитывают причиненный непогодой ущерб.

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