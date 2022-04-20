Стыд и позор: ПДС отказала в помощи пенсионерам, но выделила премию к Пасхе депутатам

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Партия “Действие и солидарность” отказала в традиционной помощи в размере 1000 леев пенсионерам, назвав это “подачкой”, но не побрезговала выделить деньги депутатам. Сегодня народные избранники узнали, что им на карты поступила “пасхальная премия” – 800 леев.

Напомним, что социалисты ранее призвали правительство сохранить практику предоставления материальной помощи пенсионерам и другим категориям нуждающихся два раза в год – на Пасху и к 1 октября. В ПДС, однако, заявили, что достаточно индексации пенсий в 14%.

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