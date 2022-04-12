Студентка одного из столичных колледжей умерла во время урока физкультуры

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Трагедия произошла вчера днём в Экологическом колледже на Ботанике.

По данным полиции, 17-летняя студентка из Единецкого района была на уроке физкультуры. Во время занятий ей стало плохо: девушка потеряла сознание.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. По предварительному заключению медиков, у девушки произошла остановка сердца, пишет deschide.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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