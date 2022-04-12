Студентка одного из столичных колледжей умерла во время урока физкультуры

Трагедия произошла вчера днём в Экологическом колледже на Ботанике.
По данным полиции, 17-летняя студентка из Единецкого района была на уроке физкультуры. Во время занятий ей стало плохо: девушка потеряла сознание.
Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. По предварительному заключению медиков, у девушки произошла остановка сердца, пишет deschide.md.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии