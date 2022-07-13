Студент из Молдовы принял участие в Международном молодёжном фестивале «Манжерок»

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Мероприятие объединило сотни молодых общественных и политических лидеров из разных стран. Форум состоялся при поддержке партии «Единая Россия».

Участников ждала насыщенная деловая и культурная программа: образовательные лекции на разные темы, панельные дискуссии с участием международных экспертов, тимбилдинги, экскурсии по Республике Алтай, концерты и так далее. Молдову на фестивале представил Владислав Левшенков, студент Российского университета дружбы народов.

– Удалось познакомиться с традициями представителей 19 стран, а также культурой и обычаями Республики Алтай, — поделился он впечатлениями от мероприятия с корреспондентом «АиФ в Молдове».

В 2018 году Владислав Левшенков возглавил молдавское землячество при университете, а в настоящее время является руководителем Центра поддержки молдавской молодёжи. Эта молодёжная организация осуществляет свою деятельность на территории России, предоставляя посильную помощь обучающимся на территории РФ студентам из Молдовы. Как говорит Владислав, наиболее остро в настоящее время для молдавского студенчества в России стоит проблема с тем, как вернуться домой, а также вопрос денежных переводов.

– Вызывают беспокойство и последние новости о возможном выходе Молдовы из СНГ, что повлечёт за собой введение визового режима, в том числе для студентов, приезжающих на учёбу в Россию, и расторжение договоров в сфере образования, которые функционируют на пространстве Содружества. Молдавских студентов также беспокоит вопрос прохождения образовательных и производственных практик. Лично наблюдаю, что многие хотят проходить практику дома, рядом с родными и близкими, однако, не всегда студенты располагают необходимой информацией о возможностях осуществления таких стажировок у нас в стране. Это касается и возможностей для самореализации в Молдове после прохождения обучения: перспективы, может, и есть, вот только весьма туманные, потому что никто о них не говорит, — отмечает он.

Молодой человек сетует на то, что поддержки со стороны молдавских властей мало. Находящиеся на обучении в России юноши и девушки из Молдовы стараются сами помогать друг другу, чем могут, но ждут, что эта ситуация изменится.

– Хотелось бы большего внимания к нам, а также интереса со стороны властей к возвращению высококвалифицированных специалистов в Молдову, и молодёжи в целом, — говорит Владислав Левшенков.

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