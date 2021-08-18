Стройка влетит в копеечку

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О том, как спрогнозировать ремонт и покупку жилья

Если исключить некоторые сезонные виды сельхозпродукции, то мы можем заметить, что подорожали практически все продовольственные и непродовольственные товары. Отдельной строкой можно выделить строительные материалы, поскольку рост цен на них не поддаётся разумному объяснению.

Выше крыши

Подорожание строительных материалов наблюдается во всём мире, и это объясняют очень быстрым восстановлением экономики после кризисного 2020 года. Не следует забывать, что в Молдове дорожает топливо, соответственно увеличиваются расходы на транспортировку стройматериалов. Можно назвать ещё ряд факторов, влияющих на рост цен, – но не настолько же! Специалисты отмечают, что больше всего дорожают изделия из металла и древесины – их стоимость возросла вдвое, и, по оценкам экспертов, это не предел. Похожая, если не более удручающая ситуация, складывается и на рынках других стран.

– В Италии, Румынии и в других европейских странах цены поднялись до 300%. У нас – до 100%, и это не предел, будет и 150%, и 200%, и 250%, и 300%. Следует ждать дальнейшего повышения цен на все строительные материалы, – прогнозирует экономический эксперт Георгий Костандаки.

Естественно, удорожание строительных материалов приведёт к повышению затрат на капитальное строительство и, соответственно, к росту цен на жильё. Чтобы избежать кризиса, государство могло бы принять меры для компенсации ценовой разницы. Для этого, по мнению Костандаки, потребуется не менее 1,5–2 млрд леев. Едва ли государство готово пойти на такие жертвы.

Цены на отделочные материалы и сопутствующие изделия (например клеи, шпатлёвки, абразивы) в среднем выросли на 15 – 30%. Цена материала OSB для ремонта кровли в мае колебалась на уровне €145 за м³, сейчас – €550–€600. В зависимости от материала дорожает мебель, особенно выполненная на заказ. При этом стоимость самих работ не повысилась.

Уже сейчас в востребованных местах сложно найти недвижимость по €700 – €750 за м². К примеру в центре города, на три квартала ниже проспекта Штефана чел Маре, она за полтора года подорожала в 3 раза – с €1 тыс. до €3 тыс. за 1 м². Свободных помещений нет и новых не будет, центр уже застроен. Так что приобретение недвижимости – очень выгодное вложение денег, даже более выгодное, чем банковские депозиты.

Выгодно подстроились

Не так сильно, но всё-таки увеличилась цена и на местные стройматериалы – цемент, котелец, сухие смеси и т. д. Примерно на 10% выросла стоимость местного кирпича. По прогнозам, к концу года этот рост достигнет 20%. На стоимости кирпича сказывается подорожание топлива, металла и древесины. К примеру, у молдавских конкурентов из Румынии она уже возросла на 40%. Но поскольку молдавский рынок энергоресурсов непредсказуем, в частности это касается газа и электроэнергии, нельзя со 100% гарантией утверждать, что молдавские производители смогут удержать цены на предполагаемом уровне. Ведь уже сейчас озвучиваются прогнозы о подорожании газа чуть ли не в два раза.

А вот с древесиной мало что понятно. Многие молдавские предприятия используют пиломатериалы с Украины и из Беларуси. Если в прошлом году стоимость одного кубометра древесных материалов составляла 3300 леев, то сейчас в среднем 8000–8500 леев.

Вместе с тем древесные материалы бывают разные. Если, к примеру, нужно крышу дома в деревне починить, то вполне сойдёт и наше местное сырьё. Но, как утверждают селяне, на него тоже цены взлетели почти в три раза! Как известно, основным поставщиком древесины в Молдове являются государственные лесхозы. Цены на лесопродукцию регулируются Агентством Moldsilva. С начала года и до сих пор о их повышении речь не велась.

– У нас на складах хранится около 2000 кубометров деловой древесины, из которой можно изготавливать даже качественную мебель, около 8 тыс. м² паркета, около 14 тыс. складометров дров, – констатирует директор ГП по лесному хозяйству Глодян Андрей Скорпан. – Поэтому нам важно реализовать продукцию хотя бы по той цене, которая была установлена ранее, нам нужны деньги на оплату налогов и выполнение своих непосредственных задач. И нужны они сейчас. Если древесина будет храниться долгое время, тем более под открытым небом, её качество лучше не станет.

Очевидно, что некоторые представители отечественного бизнеса, выступающие в качестве посредников, очень выгодно подстроились под заоблачное европейское повышение и легко манипулируют ценами на местном рынке. Кто-то очень хорошо заработает на этом необъяснимо высоком колебании цен.

Крах равновесия

Как уточнил доктор экономики Михаил Пойсик, после пандемии вступило в силу такое понятие, как отложенный спрос. С введением карантинных мер, с учётом непонятых будущих рисков бизнес приостановил свою инвестиционную деятельность, причём это касается всех отраслей.

– Бизнес остановился, огляделся и пошёл дальше – кто-то осторожно, кто-то более интенсивно, – считает Михаил Пойсик. – В каждой отрасли это происходит по-своему, но в целом экономика Молдовы не восстановилась до уровня 2019 года. Предприниматели, получив хороший урок, очень осторожно набирают прежние темпы. Это касается не только Молдовы, но и всего мира. Был определённый спрос и производство, которые себя уравновешивали. Спрос упал, приостановилось и производство, цены снизились, потому что всё равно нужно было платить налоги, рассчитываться с кредитами, выплачивать зарплаты, содержать предприятия. Для того чтобы не попасть в долговую яму, некоторые товары приходилось реализовывать даже ниже себестоимости. Потом спрос вырос, но производство невозможно восстановить в прежних объёмах по щелчку пальцев.

В качестве примера Михаил Пойсик привёл ситуацию с нефтью. В прошлом году в течение лета цены на неё падали, и в сентябре 1–2 дня её биржевая котировка была обозначена со знаком минус. Сейчас цена нефти и газа перешагнула допандемический порог. Примерно такие же процессы происходят и со строительными материалами.

По неутешительным прогнозам большинства экспертов, цены продолжат расти, и до конца года повышение составит не менее 10% на все виды строительных материалов. Но есть и оптимисты, которые утверждают, что снижение всё-таки будет и начнётся примерно через три месяца. Однако мы привыкли к тому, что после галопического повышения цены очень редко возвращаются к прежнему уровню.

Комментарий

Подстёгиваемый ажиотаж

Владимир Губенко, мастер по ремонту, строитель, специалист года:

– Известно, что к лету материалы всегда дорожают, поэтому те, кто планируют ремонт, нередко закупают их зимой. Но сейчас всё по-другому. По сравнению с прошлым годом всё подорожало в среднем на 25 – 30%, кое-что повысилось в цене на 50%. Есть люди, особенно переболевшие ковидом, которые уже не готовы к таким тратам, но есть и такие, которым просто некуда деваться, потому что ремонт назрел и они вынуждены его делать. Но когда некоторые граждане заметили, что всё стало дорожать, они решили закупать строительные материалы впрок, на потом, тем самым усиливая ажиотаж на рынке. Ну а владельцы жилья, которые успели привести в порядок свои квартиры и дома в прошлом году, конечно, остались в выигрыше.

Мнение Димчи

Потом будет дороже

Один из факторов, влияющих на стоимость недвижимости, – некоторое снижение интенсивности строительства в столице, поскольку ныне разрешения на возведение домов выдают более осторожно. Ведь именно в Кишинёве наблюдается основной спрос на квартиры, хотя ведущие застройщики начали работать и на региональном уровне, например в Оргееве и Комрате. Следует ожидать, что значительное повышение цен на строительные материалы также скажется на конечной стоимости жилья.

Уже сейчас в востребованных местах сложно найти недвижимость по €700–€750 за м². К примеру, в центре города, на три квартала ниже проспекта Штефана чел Маре, она за полтора года подорожала в 3 раза – с €1 тыс. до €3 тыс. за 1 м². Свободных помещений нет и новых не будет, центр уже застроен. Так что приобретение недвижимости – очень выгодное вложение денег, даже более выгодное, чем банковские депозиты.

Очень сложно предсказывать долгосрочную ситуацию на рынке, но, возможно, стоимость жилья в спальных районах со старта составит около €800 за м². При этом, однозначно, строительство останавливаться не будет, поскольку около 50 – 60% сделок на рынке недвижимости проходит через кредитование. Следует полагать, что через 1,5–2 года процентная ставка по кредитам на строительство заметно снизится, сейчас она составляет 8–9%. То есть, с одной стороны, жильё подорожает, с другой – кредиты на его приобретение станут более выгодными.

Кроме того, около 30% желающих приобрести квартиры в новых домах – собственники вторичного жилья, которое тоже станет дороже. Продав старое и купив новое, они мало что потеряют. Но в целом, если семья запланировала купить квартиру или улучшить жилищные условия, нужно делать это сейчас. Потом будет дороже.

Вячеслав Димча,

президент Ассоциации профессиональных агентов недвижимости (APAIM)

Наталья Устюгова