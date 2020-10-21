Строительство столичной кольцевой, ремонт моста на Измаил и многоуровневая развязка у “табачки”: Додон окажет содействие в реализации этих и многих других проектов в Кишинёве

Независимый кандидат на пост президента обратился с посланием ко всем жителям муниципия.

Дорогие кишиневцы!

Я был и остаюсь членом команды, и рад, что рядом со мной находятся достойные люди Уверен, что большие дела легче реализовать вместе.

На протяжении своей работы я не раз сталкивался с решением сложных проблем, запутанных ситуаций и разных политических конъектур. Рядом со мной всегда находились люди, которым можно было доверить самые серьезные вопросы. За это время мы вместе смогли создать эффективную команду из достойных профессионалов на разных уровнях власти.

Я полностью доверяю мэру Кишинёва Иону Чебану. Он смог собрать вокруг себя грамотных и деятельных специалистов. Зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник и настоящий лидер, которого слушают и которому доверяют. Ион Чебан – мой соратник и единомышленник.

За этот год мы много говорили о проектах, планах и перспективах города. По моей инициативе и при бюджетной поддержке государства нам вместе с мэрией удалось начать ремонт улицы Албишоара и очистку реки Бык. Проводятся ремонт и модернизация тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску–Бодони. Выполняются работы на различных участках очистных сооружений. Проводится модернизация станции водоснабжения, реконструируются и ремонтируются более 25 км дорог в пригородах столицы.

Без поддержки центральных властей реализация муниципалитетом многих программ продвигалась бы с финансовой точки зрения намного сложней. B качестве действующего президента и кандидата на новый срок обязуюсь помочь и содействовать в реализации следующих проектов: