Строительство столичной кольцевой, ремонт моста на Измаил и многоуровневая развязка у “табачки”: Додон окажет содействие в реализации этих и многих других проектов в Кишинёве

Независимый кандидат на пост президента обратился с посланием ко всем жителям муниципия.
Дорогие кишиневцы!Я был и остаюсь членом команды, и рад, что рядом со мной находятся достойные люди Уверен, что большие дела легче реализовать вместе.На протяжении своей работы я не раз сталкивался с решением сложных проблем, запутанных ситуаций и разных политических конъектур. Рядом со мной всегда находились люди, которым можно было доверить самые серьезные вопросы. За это время мы вместе смогли создать эффективную команду из достойных профессионалов на разных уровнях власти.Я полностью доверяю мэру Кишинёва Иону Чебану. Он смог собрать вокруг себя грамотных и деятельных специалистов. Зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник и настоящий лидер, которого слушают и которому доверяют. Ион Чебан – мой соратник и единомышленник.За этот год мы много говорили о проектах, планах и перспективах города. По моей инициативе и при бюджетной поддержке государства нам вместе с мэрией удалось начать ремонт улицы Албишоара и очистку реки Бык. Проводятся ремонт и модернизация тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску–Бодони. Выполняются работы на различных участках очистных сооружений. Проводится модернизация станции водоснабжения, реконструируются и ремонтируются более 25 км дорог в пригородах столицы.Без поддержки центральных властей реализация муниципалитетом многих программ продвигалась бы с финансовой точки зрения намного сложней. B качестве действующего президента и кандидата на новый срок обязуюсь помочь и содействовать в реализации следующих проектов:
1. Завершить строительство столичной кольцевой автомобильной дороги.
2. Полностью очистить и восстановить русло реки Бык, благоустроить вдоль реки парково-рекреационную зону.
3. Создать свободную экономическую зону и промышленный парк в муниципии. Это позволит организовать не менее 25 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.
4. Оказать помощь в решении проблем неприятных запахов в столице и обработки ила на очистных сооружениях.
5. Провести капитальный ремонт моста по улице Измаил и организовать многоуровневую развязку в районе Табачного комбината.
6. Ежегодно выделять 100 млн. леев на капитальный ремонт дорог и дворов многоквартирных домов.
Очень важно, чтобы все государственные структуры могли сотрудничать, особенно в том, что касается крупных проектов.
Благодаря политической стабильности и взаимному сотрудничеству мы смогли показать, что вместе можем достичь многого. И я уверен, что вместе мы справимся!
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