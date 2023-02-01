Строительство подъездной дороги к комплексу “Кишинёв-Арена” обещают завершить в мае

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Строительные работы на одном из подъездных путей к спорткомплексу должны быть завершены в мае этого года. Об этом сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

Согласно проекту, подъездной путь к “Кишинёв-Арена” со стороны трассы Кишинёв–Оргеев–Бельцы представляет собой двухполосную дорогу общей протяжённостью 620 м и тротуары протяжённостью 300 м, пишет moldpres.md.

Работы на участке начались прошлой осенью. На проект уже потрачено 9,5 млн леев, до завершения будет инвестировано ещё 7 млн леев.

Строительство комплекса “Кишинёв-Арена” было завершено в декабре 2019 года, но без подъездных дорог объект не мог быть сдан в эксплуатацию. В настоящее время Агентство госсобственности ищет решения для строительства второй подъездной дороги — с улицы Буковина. При наличии двух подъездных путей объект сможет принимать международные соревнования, концерты и другие крупные мероприятия.

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