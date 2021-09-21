Строительные проблемы Кишинёва обсудят на заседании с участием всех заинтересованных сторон

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На следующей неделе состоится расширенное заседание с девелоперами, архитекторами, депутатами, муниципальными советниками и представителями гражданского общества. На нём будет обсуждаться ситуация в сфере строительства в столице. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что заседание будет публичным и пройдёт в претуре сектора Центр.

– На этой площадке мы хотим услышать мнение каждого, потому что проблемы в данной сфере накапливались годами. В нынешних случаях строительства или авторизаций, с которыми есть проблемы, разрешительные документы были выданы в 2016, 2017, 2018 годах. В итоге сегодня возводятся дома в 10-15 этажей, и принять меры должны все структуры. Но к этой сфере нельзя подходить в свете прошлых ошибок, поэтому возникла необходимость в таком заседании, – пояснил Чебан.

Ранее была создана рабочая группа по изучению строительной сферы столицы. Было выявлено 25 проблемных построек, которые будут изучены юридическим управлением и управлением архитектуры. Впоследствии они представят информативную записку.

При обнаружении нарушений материалы будут переданы в правительство, Министерство культуры, Министерство экономики и Агентство по техническому надзору для изучения и участия в этом процессе.

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