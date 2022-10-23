Стресс, тревога и одиночество повышают риск затяжного ковида

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Учёные из Гарвардского университета обнаружили, что стресс, депрессия и тревога сильнее связаны с долгим течением COVID, чем хронические заболевания сердца и лёгких. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Авторы проанализировали данные трёх тысяч пациентов, переболевших коронавирусом. Все пациенты работали медсёстрами и заполняли анкеты в течение 19 месяцев, начиная с апреля 2020 года.

Исследователи обнаружили, что длительный COVID был на 30-50% более вероятным для тех, кто имел депрессию, тревогу, одиночество или особо беспокоился из-за COVID. Удивительно, но эти факторы сильнее влияли на вероятность долгого коронавируса, чем сопутствующие физические заболевания, включая гипертонию, диабет, высокий уровень холестерина, астму и рак.

Более 40% из тех, у кого развился длительный COVID, ранее не имели психических заболеваний. Результаты исследования остались такими же, когда из анализа исключили участников, которые имели психические, когнитивные и неврологические симптомы до коронавируса.

По иронии судьбы, результаты подобных исследований могут усилить беспокойство людей из-за коронавируса. Тем не менее, они являются важным и своевременным напоминанием о приоритетности психического здоровья даже в условиях продолжающейся глобальной пандемии, пишет gazeta.ru.

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