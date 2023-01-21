Стрельба в Сороках: мужчина открыл огонь по толпе

0

Все произошло минувшей ночью на улице Штефан чел Маре в Сороках. Мужчина, который ехал в автомобиле Renault, открыл огонь по толпе.

По данным полиции, все началось в одном из местных ресторанов. Между клиентами вспыхнула ссора. Охранник успокоил гостей, однако один из них перед уходом пригрозил, что позже вернется.

Спустя некоторое время к ресторану подъехал Renault Megane, из которого вышли двое мужчин и направились в сторону группы людей. Один из них держал в руках охотничье ружье.

Один из клиентов ресторана увидел оружие и попытался выхватить его из рук, в этот момент прогремел выстрел. К счастью, никто не пострадал. В результате мужчина уронил ружье, а затем сбежал.

Полиция идентифицировала и задержала подозреваемых: двое братьев в возрасте 27 и 32 лет и их 32-летний друг, все жители Сорок. Кроме того, было установлено, что ружьем мужчина владел незаконно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.