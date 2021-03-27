Стрельба на Ботанике: прокуроры требуют арестовать подозреваемого на 30 дней

Стрельба на Ботанике: прокуроры требуют арестовать подозреваемого на 30 дней

Прокуроры требуют 30 дней ареста для жителя Кишинёва, который ранил 26-летнего мужчину, выстрелив ему в ногу. Решение по этому поводу будет принято сегодня судом сектора Чеканы. 

25-летний мужчина обвиняется в хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, передаёт publika.md.

Напомним, инцидент произошёл 25 марта на бульваре Дечебал. В результате стрельбы был ранен мужчина, его забрала “скорая”.

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