Стрельба на Ботанике: прокуроры требуют арестовать подозреваемого на 30 дней

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Прокуроры требуют 30 дней ареста для жителя Кишинёва, который ранил 26-летнего мужчину, выстрелив ему в ногу. Решение по этому поводу будет принято сегодня судом сектора Чеканы.

25-летний мужчина обвиняется в хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, передаёт publika.md.

Напомним, инцидент произошёл 25 марта на бульваре Дечебал. В результате стрельбы был ранен мужчина, его забрала “скорая”.

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