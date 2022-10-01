Стратегия “Зеленый город Кишинев” представлена на Экономическом форуме-2022

0

Стратегия “Зеленый город Кишинев”, часть рамочного плана для зеленых городов, была представлена в рамках Кишиневского экономического форума “Инвестиции в Кишинев” – 2022. Программа направлена на повышение экологических показателей и улучшение социально-экономических условий в Кишиневе.

Модернизация канализационных систем и водопровода, защита и обустройство городских зеленых зон, реабилитация реки Бык, устойчивость и энергоэффективность, управление отходами были основными темами, рассмотренными в ходе мероприятия, передает ipn.md.

В качестве примера зеленого города был приведен город Гренобль из Франции, который первым получил звание Зеленой столицы Европы в 2022 году. Эксперты представили лучшие практики в этом отношении, предлагаемые и Институтом регионального и городского развития из Варшавы, Польша. По словам экспертов, любые меры по оживлению проводятся совместно с жителями города, которые не только принимают участие в общественных консультациях, но и вносят финансовый вклад в реализацию проектов.

Руководители муниципальных предприятий, оказывающих услуги на территории муниципия Кишинев, в том числе АО “Apă-Canal Chişinău”, Управление “Autosalubritate”, Объединение зеленого хозяйства и др. представили в рамках форума возможности взаимовыгодного сотрудничества с отечественными экономическими агентами.

На форуме также обсуждался Генеральный градостроительный план муниципия Кишинев. Последний Генеральный градостроительный план был разработан еще в 1989 году. В 2007 году был утвержден промежуточный план.

После анализа международной практики был сделан вывод, что необходима стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития – документ, который будет лежать в основе краткосрочных и долгосрочных действий, определять приоритетные области и цели устойчивого развития муниципалитета. Этот документ должен служить дорожной картой для разработки Генерального градостроительного плана.

Конечная цель Генерального градостроительного плана Кишинева – устранить ситуации, в которых используется уничижительное градостроительство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.