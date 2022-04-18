Страстная неделя по дням: что нельзя делать перед Пасхой, а что нужно

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С 18 апреля у православных верующих началась Страстная седмица – именно так правильно называются дни перед праздником Светлой Пасхи. В 2022 году она продлится до 23 апреля.

Страстная неделя (седмица) — это самый важный отрезок в церковном году. Он посвящен последним дням земной жизни Спасителя.

Что означает каждый день Страстной недели

В Великий понедельник 18 апреля православные вспоминают как Господь проклял богатую листвой, но бесплодную смоковницу. Она символизирует собой учение книжников и фарисеев, которые ратовали за соблюдением буквы закона, забывая об истинной вере.

Великий вторник 19 апреля символизирует день, когда Христос учил в Иерусалимском храме, а первосвященники, услышав его притчи, задумали его убить.

Великая среда 20 апреля – это день, когда Иуда за 30 сребреников предал Спасителя. В этот день православные стараются исповедоваться.

В Великий четверг 21 апреля вспоминается Тайная Вечеря. Он еще называется Чистым. Но вовсе не потому, что в четверг перед Пасхой принято мыться или делать уборку. В Великий четверг православные проходят обряд святого причастия — причащаются.

Великая пятница 22 апреля – это день осуждения, страданий и смерти Спасителя.

В Великую субботу 23 апреля православные вспоминают погребение Иисуса Христа, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью.

Завершается Страстная неделя в ночь на воскресенье. С первыми минутами нового дня верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», возвещая о наступлении главного христианского праздника.

Что не принято делать в Страстную неделю

В Страстную неделю у православных не принято веселиться, развлекаться или ссориться с кем-либо, вспоминать обиды, ведь это время очищения души и сострадания.

В принципе эта неделя формально уже не относится Великому посту, но на самом деле пост в эти дни соблюдается особенно строгий.

Что нельзя есть в Страстную неделю

Во время этой недели православные держат особенно строгий пост: из пищи исключаются все молочные, мясные и рыбные продукты. Правила питания зависят от конкретного дня Страстной седмицы:

В понедельник, вторник и среду по монастырскому уставу разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мёд и орехи.

В четверг разрешено небольшое послабление: позволена горячая пища с растительным маслом.

В пятницу перед Пасхой по монастырскому уставу от пищи вообще воздерживаются.

В субботу разрешена горячая пища без масла.

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