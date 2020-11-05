Страсти накаляются. Шор уличил Санду во вранье

Страсти накаляются. Шор уличил Санду во вранье

Председатель партии “Шор” опроверг распространённую лидером ПДС информацию о якобы выказанной Виолеттой Ивановой поддержке одному из кандидатов в преддверии второго тура выборов. 

– Майя Григорьевна, вы постоянно говорите, что “пришло время честных людей”, при этом сами врете. Например, вчера вы сказали, что Виолетта Иванова высказала слова поддержки Игорю Додону. Это неправда. Это ложь. Ни Виолетта Иванова, ни партия “Шор” не высказывали свою поддержку ни одному из кандидатов, – сказал он. 

Санду данное заявление пока не прокомментировала.

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