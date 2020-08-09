(ОБНОВЛЕНО) Жуткое ДТП в Штефан-Водэ: маршрутка перевернулась на крышу, 11 человек пострадали (ФОТО)

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(ОБНОВЛЕНО 09.08.2020, 11:15) 11 человек пострадали в результате серьёзной аварии с участием трёх автомобилей, которая произошла сегодня утром на трассе Кишинёв – Штефан-Водэ, между сёлами Раскаецы и Слобозия.

По словам пресс-секретаря ИП Штефан-Водэ Сильвии Ветку, в микроавтобус рейса Кишинёв-Олэнешть, за рулём которого находился 61-летний водитель, сзади врезался автомобиль Audi со швейцарскими номерами, управляемый 37-летним мужчиной. В маршрутке находились 9 пассажиров, а в легковушке – три.

В результате ДТП микроавтобус перевернулся на крышу и задел другую машину марки Kia, за рулём которой находился 58-летний мужчина. Легковушка вылетела с трассы, в ней находился один пассажир.

В аварии пострадали 11 человек: 8 пассажиров маршрутки, два человека из Audi и пассажир Kia. Все они были доставлены с травмами различной степени тяжести в районную больницу Штефан-Водэ. Двое пострадавших (один пассажир маршрутки, второй – Audi) находятся в тяжёлом состоянии.

В ходе расследования было установлено, что водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения.

Изначальная новость:

В результате ДТП маршрутка перевернулась на крышу. По словам очевидцев аварии, речь идёт о микроавтобусе рейса Кишинёв-Олэнешть. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели, передаёт publika.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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