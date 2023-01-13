(ОБНОВЛЕНО) Страшное ДТП в Бачой: восемь человек госпитализированы (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО) Страшное ДТП в Бачой: восемь человек госпитализированы (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО 11.15) Инцидент произошел минувшим вечером в коммуне Бачой. На место прибыли спасатели и “скорая”. 

Согласно полученным данным, один из пострадавших в аварии – 17-летний молодой человек – скончался в больнице. Как сообщили в полиции, за рулем одного автомобиля находился 22-летний мужчина, а второго – 44-летний водитель. На место ДТП прибыла полиция, 5 бригад скорой помощи и 4 бригады спасателей. Восемь человек были госпитализированы.

Изначальная новость:

По данным полиции, на дороге столкнулись два автомобиля – Volvo и Tayota. В результате восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу, передает protv.md.

Предположительно, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий – на дорогах гололед.

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