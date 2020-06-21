Страшное ДТП у въезда в Гагаузию: погибли две женщины (ФОТО)

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У северного въезда в Гагаузию минувшим вечером столкнулись два встречных автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла девушка, находившаяся в BMW. Известно, что она проживала в Комрате.

В другой машине, марки Pegeout, находилась семья, проживающая в Оргеевском районе. В районную больницу Комрата с травмами различной степени тяжести были доставлены женщина и два ребенка. Позднее женщина скончалась в реанимации, один из детей находится в коме.

Не исключено, что причиной столкновения мог стать моросящий дождь и скользкая поверхность дороги. Обстоятельства трагедии выясняются, пишет gagauzinfo.md.

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