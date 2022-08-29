Страшное ДТП на трассе: мужчина погиб, ребёнок в больнице

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Авария произошла сегодня утром на трассе М-5, между сёлами Глинжены и Кишкарены.

По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Ford, которым управлял 46-летний мужчина. Водитель Ford скончался на месте, а находившегося в салоне 10-летнего пассажира доставили ​​в больницу.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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