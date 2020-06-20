Страшная трагедия: житель Теленешт по неосторожности задавил внучку

Страшная трагедия: житель Теленешт по неосторожности задавил внучку

Трагический инцидент произошёл вчера в селе Скорцень Теленештского района. 7-летняя девочка погибла под колёсами автомобиля.

По данным местной полиции, 60-летний мужчина пытался выехать со двора, но потерял контроль над управлением авто. В этот момент он наехал на 7-летнюю внучку, игравшую у ворот дома. Ребёнок скончался на месте, до приезда “скорой”, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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