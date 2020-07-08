Страшная находка: труп 17-летнего подростка нашли за домом

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Труп подростка нашли этим утром за жилым домом на улице Алба-Юлия в секторе Буюканы.

Пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник сообщила для deschide.md, что о страшной находке в полицию ранним утром сообщил прохожий. На месте было установлено, что погибший – 17 -летний юноша.

Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. В настоящее время принимаются меры для установления личности погибшего.

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