Страшная авария в Криулянах: водитель погиб, пассажир в больнице

Страшная авария в Криулянах: водитель погиб, пассажир в больнице

21-летний молодой человек скончался после того, как автомобиль, которым он управлял, врезался в дерево. В машине также находилась 20-летняя пассажирка. Она получила травмы и была доставлена в районную больницу Криулян. 

По данным полиции, инцидент произошёл минувшей ночью у въезда в село Ишновэц Криулянского района. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водитель BMW не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, передаёт protv.md.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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