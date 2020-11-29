Страшная авария на трассе: один человек погиб на месте, еще семь, в том числе двое детей, госпитализированы

ДТП произошло сегодня вечером на трассе Кишинев-Леушены. За рулем машины марки Mercedes была 40-летняя женщина, а в салоне находились ее муж и двое детей.

По предварительным данным, женщина пошла на опасный обгон, в результате чего врезалась в другой автомобиль той же марки, которым управлял 57-летний мужчина. В результате удара муж автоледи скончался на месте. Все остальные были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.