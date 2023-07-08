Страшная авария на трассе: 3 человека погибли, 3 ранены

Страшная авария на трассе: 3 человека погибли, 3 ранены

Инцидент произошёл сегодня между сёлами Степ-Сочь и Киперчень Оргеевского района.

По предварительным данным, 53-летний водитель Renault, перевозивший 30-летнюю женщину и троих детей, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Lexus, которым управлял 45-летний мужчина. В результате удара водитель Renault, его пассажирка и 13-летний ребёнок скончались на месте, а пассажирка Lexus и ещё двое детей 3 и 8 лет из Renault были доставлены в районную больницу Оргеева с различными травами.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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