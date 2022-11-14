(ОБНОВЛЕНО) Страшная авария на севере: машину разорвало пополам, водитель погиб

(ОБНОВЛЕНО) Страшная авария на севере: машину разорвало пополам, водитель погиб

Трагедия случилась сегодня на выезде из села Гура-Кайнарулуй Флорештского района. Погиб 23-летний мужчина.

По данным полиции, у гражданина не было водительских прав. Он не справился с управлением Peugeot и столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем Nissan. Автомобиль развернуло и отбросило в дерево.

При столкновении водитель Peugeot скончался на месте. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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