Страшены – за Игоря Додона и процветающую страну для молодёжи! (ВИДЕО)

Молодая жительница села Ворничень Страшенского района будет голосовать 15 ноября за действующего главу государства.

– Хочу заниматься сельским хозяйством в родном селе, мне это очень нравится. Хочу, чтобы у нас, молодёжи, было светлое будущее и процветающая страна. Поддерживаю Игоря Додона, так как ему удаётся сохранять дружеские отношения и с Россией, и с Европой. Он делает всё, чтобы наша страна росла и развивалась, – отметила Виорика Лупу.