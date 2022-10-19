Страны Европы переживают новую волну коронавируса

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Франция, Германия и Испания столкнулись с очередным ростом числа заражённых коронавирусом. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия не закончилась и контроль за вирусом всё ещё необходим, пишет газета El Mundo.

– Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз предупредили на этой неделе, что пандемия ещё не закончилась и необходимо защищать здоровье людей, особенно наиболее уязвимых. В ВОЗ снова наблюдают растущее число заражений ковидом в Европе, это свидетельствует об очередной волне вируса, – пишет издание со ссылкой на организацию.

Кроме того, ВОЗ провела новое ежеквартальное совещание по ситуации с COVID-19, на нём обсуждался вопрос сохранения международного чрезвычайного положения из-за пандемии. Решение станет известно в ближайшие дни, пишет interfax.ru.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было подтверждено 3 млн случаев заражения COVID-19 – это самый низкий показатель в этом году. Число летальных исходов составило 8,8 тыс., это второй самый низкий показатель в 2022 году.

Между тем, в Испании за последнюю неделю все показатели COVID-19 увеличились: заболеваемость стремительно растёт у людей старше 59 лет, многие из них попадают в больницы в отделения интенсивной терапии.

Не лучше ситуация и в Германии: там госпитализируют людей со штаммом “омикрон” BA.4 и BA.5. Как отмечают в Ассоциации больниц страны, медучреждения сейчас работают на пределе своих возможностей.

В свою очередь, Франция запускает кампанию по бесплатной вакцинации против гриппа в надежде сократить число заболевших, особенно в период роста числа заражённых коронавирусом. В первую очередь, прививаться рекомендуют людям старше 65 лет, беременным женщинам, людям с ожирением и пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями, например, диабетом.

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