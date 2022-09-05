«Странный инцидент»: Игорь Додон сообщил о пожаре на заднем дворе своего дома (ВИДЕО)

«Странный инцидент»: Игорь Додон сообщил о пожаре на заднем дворе своего дома (ВИДЕО)

В ночь на воскресенье сгорела терраса на заднем дворе дома семьи Игоря Додона. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам экс-президент, отметив, что причина инцидента не ясна.

Он поблагодарил пожарных за оперативное вмешательство, добавив, что огонь легко мог перекинуться на дом, однако сотрудники ГИЧС не допустили этого.

– Ждём выводов и мнений социалистов для ясности в отношении этого странного инцидента, – добавил Додон.


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