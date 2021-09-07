Страница не найдена. С официального сайта ПДС “пропал” материал с обещаниями для пенсионеров

0

С официального сайта партии “Действие и солидарность” удалили материал, содержавший обязательство повысить минимальную пенсию до 2000 леев. Статья вышла 15 сентября 2020 года, после проведённого Майей Санду брифинга, на котором она заявила, что повышение пенсий становится национальной целью, и “ни один пенсионер не должен получать менее 2000 леев”.

Как пишет sinteza.org, теперь на сайте ПДС этого материала нет. При переходе по ссылке появляется надпись “Страница не найдена”.

Напомним, накануне Наталья Гаврилица заявила, что до 2000 леев вырастут пенсии только тех, у кого есть необходимый трудовой стаж, а это 183 тысячи пенсионеров вместо обещанных ПДС более 400 тысяч.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.