Страхуют ли туристов от COVID-19?

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Турция открыла границы для Молдовы. Продаются ли уже медстраховки, предусматривающие лечение от COVID-19 в случае, если человек заразился во время отдыха? М. Гумма, Кагул

Как рассказывают представители туристических компаний, из-за отсутствия особого выбора немало наших граждан пересмотрели направление своего летнего путешествия, выбрав турецкое побережье. Многие отпускники забронировали гостиницы в Турции на август и сентябрь. Уже появились и два новых вида медицинских страховок.

– Есть три вида страховки – стандартная, COVID и COVID plus. Стандартная – это обычная страховка, COVID включает два теста и семь дней госпитализации, а COVID plus – 14 дней госпитализации, а в случае необходимости оплачивается и дорога домой, – разъяснил в комментарии журналистам владелец одного из туристических агентств РМ Ион Жардан.

Цены на новые страховки начинаются с €15 и покрывают лечение на €3 тыс., в то время как обычные страховки стоят не больше €5.