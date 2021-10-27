Страхование с риском

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О том, почему качественное жильё – лучшая гарантия его сохранности

Страхование имущества от природных катаклизмов и других неприятностей практикуется уже несколько веков. Первая такая компания была основана 1424 году в Генуе, но изначально она касалась сохранности судов и грузов. Далее практика перешла и в область недвижимости, а в наши дни – и в сферу абсурда.

Налогов достаточно

Идея введения обязательного страхования от определённых видов стихийных бедствий витала во многих бывших республиках СССР, но по большому счёту по разным причинам в предполагаемом формате реализована не была. Поэтому, когда вице-председатель Административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку РМ Виталий Лемне озвучил в парламенте инициативу о введении в Молдове обязательного страхования на имущество, в обществе поднялась волна возмущения. Конечно, не очень мощная, поскольку само заявление прозвучало на фоне ареста генерального прокурора Александра Стояногло, тотального повышения цен и роста числа случаев заражения коронавирусом.

Автор инициативы сообщил, что для этих целей будут произведены все необходимые расчёты. Своё предложение он аргументировал тем, что Молдова является рискованной территорией в плане климатических условий. В связи с этим он напомнил о наводнении в селе Котул Морий Хынчештского района, когда стихия уничтожила десятки домов.

– Ущерб объекту недвижимости, в особенности из-за погодных условий в Молдове, – крайне редкое явление. Согласен, что и крайне неприятное по капиталоёмкости, – комментирует нововведение экономист, исполнительный директор публичной ассоциации «Общество независимых оценщиков Республики Молдова», директор компании GOFMA Consulting Дмитрий Тэрэбуркэ. – Тем не менее воздвигать этот процесс в рамки обязательного отчисления страховым компаниям, значит увеличивать социальную нагрузку на уязвимые слои. Страховые компании меньше всего нуждаются в дополнительных субсидиях, и этот процесс – откровенно ангажированное свинство. Для территориального развития и прочей социальной надобности есть налог на недвижимость, прочие налоги. Давайте уволим половину чиновников и из заработной платы, которую им не надо будет платить, сформируем фонд социальной помощи, в том числе для таких случаев.

Напомним, что для столичных жителей ставка налога на недвижимость в 2021 году была увеличена решением муниципального совета Кишинёва. Теперь она составляет 0,185% от кадастровой стоимости жилья, а это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Кроме того, власти отменили скидку в 15% при оплате налога до 30 июня.

Когда у нас такой убогий страховой рынок, который занимается только тем, что отбирает средства у населения и ничего не возвращает в виде выплат, говорить об обязательном страховании – это как красть деньги у людей.

Закон для воровства

Озвученная В. Лемне идея далеко не нова. Концепция системы страхования строений широко обсуждалась в Молдове с 2010 года, а чуть позже появился и намёк на законодательную базу. Но что-то не срослось. Почему к этому вопросу вернулись именно сейчас, предположить не сложно – нужно срочно пополнить государственную казну и накормить тех, кто рядом с ней. Хотя в целом рациональное зерно в этой идее просматривается.

– В Молдове периодически случаются природные катаклизмы, наносящие гражданам огромный ущерб, который компенсируют не страховые компании, а весьма ограниченное в средствах государство. Но и те граждане, которые однажды потеряли жильё, не спешат страховать своё имущество, – уточняет экономический аналитик IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ. – Почему? Во-первых, из-за нашей бедности. Люди живут сегодняшним днём, думают, как себя прокормить. Во-вторых, и это основное, наш страховой рынок коррумпированный и вороватый. Это катастрофа для страны. Если в других государствах возмещение ущерба колеблется на уровне 85% от собранных средств, то у нас до недавнего времени было 36%. А в сельском хозяйстве и того меньше. Когда у нас такой убогий страховой рынок, который занимается только тем, что отбирает средства у населения и ничего не возвращает в виде выплат, говорить об обязательном страховании – это как красть деньги у людей. В законе должно быть прописано, что можно тратить на собственные нужды не более 15% от собранных средств.

Эксперт уточнил, что страховые компании собирают миллиарды леев и никто никогда не исследовал, куда они были потрачены.

Вторичное жильё надёжней

Если мы говорим о природных катаклизмах (а именно от подобного рода бедствий нам в первую очередь предлагают защитить жильё), то казалось бы, зачем человеку, живущему, к примеру, в столичной многоэтажке, страховка от затопления из-за разлива реки? Как пояснили эксперты, в данной схеме присутствует принцип солидарности: кого-то затопило – ущерб компенсируют из общих денег, потом кого-то потрясёт в многоэтажках – из того же фонда поддержат и городских жителей. Но вот, кажется, если начнёт серьёзно трясти, то будет трясти всех.

По мнению экспертов, во всём мире остерегаются страховать от землетрясений, особенно если речь идёт о сейсмических зонах. С осторожностью относятся к страхованиям домов, расположенных в оползневых зонах, а им подвержено около 60% территории Молдовы. Вместе с тем, к примеру в Турции, применяются два типа страхования недвижимости – обязательное и добровольное. Обязательное рассчитано на возмещение расходов, связанных с разрушениями, наступившими в результате землетрясения. В среднем обязательный взнос составляет около €11 – €33 в год. Есть и другие страны, где страхование от землетрясений обозначено отдельной услугой.

Как считают специалисты, человек должен перестраховаться другим способом: покупая жильё, следует искать надёжную квартиру или дом, которые не развалятся и никуда не уползут.

По мнению ответственного секретаря Союза архитекторов РМ Оксаны Москалюк, старенькие «хрущёвки» ещё не исчерпали свой запас прочности. Риски больше связаны с жилым фондом, сданным в эксплуатацию примерно после 2005 года, где уже сейчас много аварийных зданий, в которых трещины спрятаны под слоем утеплителя. А вот дома, которые люди строили для себя, как правило, соответствуют всем стандартам. И такие строения можно страховать от всех видов стихийных бедствий.

– Когда человек, плохо разбирающийся в технике, покупает машину, он советуется с профессионалами. Почему же при покупке жилья люди без консультаций со специалистами выкладывают большие деньги? – задаётся вопросом Оксана Москалюк. – У нас люди покупают квартиры даже по фотографиям. Это неправильно. В этом плане мы наблюдаем абсолютную безграмотность населения. Нужно узнать, кто архитектор, кто конструктор, изучить репутацию строительной компании и так далее. Качественное жильё – лучшая гарантия его сохранности.

По мнению эксперта, обязательное страхование может стать оправданным, если компании будут выполнять свои обязательства и если в него не включат землетрясения и другие риски, заведомо не обеспеченные страховым покрытием. Последнее сильное землетрясение произошло в нашей стране в 1986 году, до этого – в марте 1977-го, а ещё раньше – в 1940 году. Ныне существующие в Молдове страховые компании были созданы после этих событий. Смогут ли они возместить ущерб, причитающийся в подобных случаях? И какими при этом должны быть взносы граждан?

Мнение Пойсика

Выброшенные деньги

В условиях, когда страховые компании беспрецедентно наживаются на гражданах, обязательное страхование недвижимого имущества узаконивать нельзя. Можно привести пример сельского хозяйства. Даже когда государство взяло на себя оплату 70% страхового взноса, фермеры отказывались от этой услуги, потому что это было невыгодно – слишком много уловок. А выбить положенные деньги – сизифов труд. По Зелёной карте возврат составлял около 20 – 25%, остальное они откладывают на депозиты, получают дополнительный доход, а когда вы попадаете в страховой случай, приходится очень долго выбивать положенные деньги.

По ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), возврат – меньше половины. Если вы совершили наезд, пострадавший через страховую компанию взымает деньги за причинённый ущерб. Если говорить о недвижимости, то разве моё жильё может кому-то нанести ущерб? Тем более что страховаться на предлагаемых условиях абсурдно. Сначала нужно навести порядок в страховом бизнесе, а потом мы будем говорить о каких-то обязательствах. Надо убедить людей в том, что им это выгодно. Сегодня – это просто выброшенные деньги. Кроме того, мы самая бедная страна в Европе. Как объяснить человеку, особенно живущему в сельской местности, что он должен платить деньги за то, что ещё не произошло? Страховщики – шулеры, играть с ними опасно. Поэтому я категорически против обязательного страхования. Жильё – это моя личная ответственность. Пусть они мне предложат выгодную услугу, которую я бы купил.

Михаил Пойсик,

доктор экономических наук

Наталья Устюгова