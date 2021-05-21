Стоп-кадр! Додон: Что предлагают наши оппоненты, кроме громких слов и марихуаны в карманах? (ВИДЕО)

0

ПКРМ и ПСРМ уже доказали, что знают, как решать проблемы населения, и смогут делать это и впредь, придя к власти по результатам досрочных парламентских выборах. В то же время оппоненты Избирательного блока коммунистов и социалистов ничего не могут предложить людям, так как они никогда не работали в интересах граждан, а обслуживали Сороса и других. Об этом избиратели должны помнить, когда придут на участки 11 июля, отмечает Игорь Додон.

– Что предлагают наши оппоненты, кроме громких слов и марихуаны в карманах депутатов и некоторых уголовников, которые проходят по спискам? Какой у них опыт? Работали на Сороса или на дядю Сэма и получали зарплаты, ничего не делая? Только пили чай и кофе, устраивали кофе-брейки. И за это их гладили послы по черепушкам. Ничего они не делали в своей жизни. Вот это должны понять наши граждане, когда будут принимать решение, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.