Stop fals! Депутат ПДС утверждает, что Санду никогда не была в ЛДПМ (ВИДЕО)

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Представители правящей партии продолжают открещиваться от связей Майи Санду с Либерально-демократической партией и Владом Филатом. Накануне в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” депутат ПДС Виталий Жакот заявил, что Санду “никогда не была в ЛДПМ”.

– Майя Санду не была с ЛДПМ. Министром была, а в ЛДПМ не была. Не манипулируйте, Майя Санду не была членом ЛДПМ, – сказал Жакот.

Однако заявления самой Санду говорят об обратном. В рамках предвыборной кампании в 2014 году нынешний президент гордо заявляла, что присоединилась к команде ЛДПМ.

– У нас, у команды ЛДПМ, самая важная миссия – обеспечить стране европейское будущее, не позволить ей вернуться назад. Как и Наталья, я тоже решила стать членом команды ЛДПМ, чтобы способствовать движению страны вперёд, – говорила Санду.

Примечательно также, что в выборах 2014 года Санду участвовала по списку ЛДПМ и фигурировала в нём как член партии.

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