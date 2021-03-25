Стоп COVID! Информационные палатки ГИЧС появились и на севере страны (ФОТО)

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Спасатели установили 6 палаток для информирования о COVID-19 в Бельцах, Фалештах, Сынжерей, Рышканах и Глодянах.

Спасатели раздают гражданам информационные листовки с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции и транслируют через громкоговорители предупреждающие сообщения.

Кроме того, в Кишинёве продолжают работать 10 информационных пунктов в самых оживлённых местах столицы. Профилактические мероприятия проводятся и в различных учреждениях и торговых центрах.

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