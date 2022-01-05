Стоп-COVID-19: инспекторы НАОЗ провели сотни проверок

Стоп-COVID-19: инспекторы НАОЗ провели сотни проверок

Специалисты территориальных центров общественного здоровья регулярно проверяют экономических агентов на предмет соблюдения мер профилактики и контроля COVID-19.

Так, с 18 по 31 декабря 2021 года было проведено 277 проверок. Были проверены парикмахерские, аптеки, медицинские, торговые и образовательные учреждения, а также другие объекты. В результате в 47 заведениях были выявлены нарушения, выдано 32 санитарных предписания и составлено 18 протоколов, пишет tvrmoldova.md.

Наиболее частые выявленные нарушения:

  • отсутствие или неправильное ношение масок персоналом и посетителями;
  • отсутствие у сотрудников средств индивидуальной защиты;
  • несвоевременное заполнение журнала наблюдения за состоянием здоровья сотрудников;
  • отсутствие регистров санитарной обработки помещений или нерегулярная их заполняемость;
  • отсутствие веществ для обработки.

Также специалисты НАОЗ в указанный период проверили 18 торговых точек.

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