Стоп-COVID-19: инспекторы НАОЗ провели сотни проверок

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Специалисты территориальных центров общественного здоровья регулярно проверяют экономических агентов на предмет соблюдения мер профилактики и контроля COVID-19.

Так, с 18 по 31 декабря 2021 года было проведено 277 проверок. Были проверены парикмахерские, аптеки, медицинские, торговые и образовательные учреждения, а также другие объекты. В результате в 47 заведениях были выявлены нарушения, выдано 32 санитарных предписания и составлено 18 протоколов, пишет tvrmoldova.md.

Наиболее частые выявленные нарушения:

отсутствие или неправильное ношение масок персоналом и посетителями;

отсутствие у сотрудников средств индивидуальной защиты;

несвоевременное заполнение журнала наблюдения за состоянием здоровья сотрудников;

отсутствие регистров санитарной обработки помещений или нерегулярная их заполняемость;

отсутствие веществ для обработки.

Также специалисты НАОЗ в указанный период проверили 18 торговых точек.

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